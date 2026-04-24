Roma, per una 'bandiera' che va ce n'è un altra che torna? Ranieri può far posto a Totti
Mentre a Trigoria si volta pagina con l'addio di Claudio Ranieri, prende sempre più corpo l’ipotesi del ritorno di Francesco Totti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il destino dello storico capitano giallorosso appare sempre più legato alla figura di Gian Piero Gasperini. Il solido rapporto di stima e sintonia instauratosi tra i due potrebbe infatti fungere da catalizzatore decisivo per riportare il lo storico capitano all'interno dell’organigramma societario.
Ma in quale ruolo? Nelle prossime settimane, la proprietà e l’ex numero 10 avranno modo di confrontarsi per definire mansioni e ambiti di competenza. L'ipotesi più accreditata suggerisce un percorso graduale: l’avvio del rapporto vedrebbe Totti impegnato principalmente nel ruolo di ambassador e volto istituzionale, una figura di garanzia in vista dell'avvicinamento al centenario del club e alla delicata fase progettuale dello stadio di Pietralata. Tuttavia, non si esclude che, con il passare del tempo, il suo raggio d'azione possa estendersi, portandolo a ricoprire incarichi sempre più operativi.
Intanto, Totti continua a muoversi con estrema cautela. Dopo le recenti ruggini e le tensioni emerse tra Ranieri e Gasperini prima della gara contro il Pisa, l'ex capitano ha preferito mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni che potessero alimentare polemiche in una fase di transizione così delicata.
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