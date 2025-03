Roma, Pisilli: "Dybala un campione che aiuta tutti. Nazionale? Il sogno è diventato obiettivo"

Sogni e obiettivi. Sono quelli di Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma si è raccontato ai taccuini di SportWeek partendo da un commento su Paulo Dybala: "In campo, lo vedete tutti. Fuori è ancora meglio, è un campione che aiuta tutti e ha sempre una parola buona. Se ne potrebbe fregare, invece è un esempio in tutto quello che fa". Soffermandosi invece sui nuovi acquisti non ha dubbi: "Sono tutti grandi giocatori, ottimi acquisti. Forse non pensavo che Saelemaekers fosse così forte".

E fra i sogni del calciatore giallorosso c'è anche la Nazionale italiana: "Quando un bambino inizia a giocare, sogna esattamente questo. So che per me adesso il sogno si è trasformato in obiettivo, ma so pure che per raggiungerlo devo lavorare tanto, migliorarmi ancora, la concorrenza è molto alta. Nello spogliatoio c’è voglia di rivalsa, non è possibile che una Nazionale come quella italiana manchi il Mondiale per la terza volta, chi veste quella maglia lo Sto arrivando! perfettamente".

Chiosa finale sul ct Spalletti: "Per lui ho una stima enorme, mi ha fatto esordire e posso solo ringraziarlo. Mi ha sorpreso la sua gestione del gruppo, lo ascoltano tutti. Riesce a trasmettere il suo pensiero in poco tempo, non è per niente facile".