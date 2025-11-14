Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma prima in classifica, El Shaarawy: "Il nostro obiettivo è restarci il più possibile"

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 19:38Serie A
Giacomo Iacobellis

Stephan El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha commentato l'avvio di stagione della sua Roma. Queste le sue dichiarazioni dal primo posto in classifica fino al suo minor minutaggio: "Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una squadra e una struttura all'altezza, degna della storia di Roma. Ogni anno si parte cercando di formare una squadra vincente e soprattutto uomini che conoscano la piazza. Abbiamo visto l'impatto di Ranieri prima da allenatore e poi da dirigente, con la scelta di uno come Gasperini. Uomini che conoscono la piazza aiutano, così come Massara che già era stato a Roma. Ranieri sta facendo un grandissimo lavoro, siamo partiti forte e la strada che stiamo percorrendo è quella giusta".

I problemi in attacco?
"Vedo il bicchiere mezzo pieno, siamo il nono attacco ma siamo primi in classifica insieme all'Inter. Di occasioni ne creiamo tanto, riuscendo a migliorare la fase realizzativa potremo diventare una squadra completa. C'è da lavorare ma siamo sulla strada giusta, crescendo in fase offensiva potremo essere protagonisti per tanto tempo".

Il primo posto e gli obiettivi?
"Non c'è una squadra che sta dominando il campionato, ma conosciamo i valori che ci sono: l'Inter e il Napoli sono squadre molto attrezzate, ma siamo tutti lì. Il nostro obiettivo è quello di restarci il più possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita".

Il suo impiego però è diminuito...
"Ognuno passa momenti più o meno positivi: ora ci sono altri che hanno più minutaggio, ma davanti siamo tanti. L'obiettivo è solo quello di lavorare con serietà, il mister le opportunità le dà e devi solo essere pronto a sfruttarle. Chi entra può essere più decisivo di chi inizia".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
