Ufficiale Niente Torino, Karius resta in Germania: annunciato il rinnovo con lo Schalke 04

vedi letture

Loris Karius continuerà la sua avventura con lo Schalke 04. Il club di Gelsenkirchen ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto del portiere tedesco fino al 2027. Un segnale di fiducia importante da parte della società nei confronti dell'ex Liverpool, salito agli onori delle cronache in Italia per la sua relazione con Diletta Leotta.

Karius, svincolato nell’estate del 2024, era tornato in Bundesliga all’inizio dell’anno, dopo quattro anni di assenza dal calcio professionistico tedesco. In breve tempo si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e ha preso il posto da titolare, scalzando Justin Heekeren a fine febbraio. Prima di infortunarsi nel pareggio per 3-3 contro il Greuther Fürth a fine marzo, aveva collezionato quattro presenze ufficiali con la maglia dello Schalke, mostrando solidità ed esperienza.

Il Direttore del Calcio Professionistico, Youri Mulder, ha elogiato l’estremo difensore: “Vediamo in Loris non solo un portiere con ottime qualità, ma anche un elemento fondamentale nello spogliatoio. Siamo felici di continuare insieme questo percorso”. In Italia nelle ultime settimane Karius era stato accostato alla porta del Torino.