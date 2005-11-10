Roma-Real Madrid, Toni: "Ne vedremo delle belle. Gasperini teso, sente la partita"
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Dimitri Conti
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Oggi alle 20:57Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 20:57Serie A
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© foto di Federico De Luca 2025
L'ex attaccante Luca Toni ha parlato ai microfoni di Prime Video dal rettangolo di gioco dello stadio Olimpico, dove si trova per raccontare la partita di stasera di Champions League tra la Roma e il Real Madrid: "Secondo me stasera ne vedremo delle belle. Gasperini era bello teso, carico, mi sembra che senta la partita. Gioca Soule e non Pellegrini perché vuole gente di gamba, sarà una partita con tanti capovolgimenti di fronte: dovranno essere squadra per mancare Vinicius e Mbappe con tanti metri di campo a disposizione. Gasperini sta scrivendo una bella storia nel calcio, e lo ha cambiato".
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