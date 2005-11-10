Luca Toni, ex attaccante, tra le altre, della Roma, ha commentato la scelta di Gian Piero Gasperini di rinunciare a Donyell Malen del primo minuto nella sfida contro il Paris Saint-Germain che inizierà tra poco: "Allora è una scelta puramente tecnica. È un rischio che Gasperini si assume. Tutti si aspettavano Malen, soprattutto dopo quello che aveva fatto nelle ultime partite. Però ci sono allenatori che vogliono dare opportunità anche agli altri giocatori. Gasperini è molto bravo a tenere tutti sulla corda e ha dato una grande occasione a Castro. Non è facile lasciare in panchina un attaccante che ha segnato quattro gol, ma se ha scelto così avrà le sue ragioni”.

Quindi magari potrebbe essere una soluzione utilizzare entrambi nel finale, per giocare diversamente il secondo tempo?

“Sì, sono d'accordo. Magari nel finale si possono mettere dentro tutti e due e giocarsela in maniera diversa”.