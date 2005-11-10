Luca Toni, ex attaccante della Nazionale, ha parlato ai media presenti, tra cui gazzetta.it, a margine della presentazione della collaborazione tra Haier e Banco Alimentare alle Atp Finals a Torino: "Dobbiamo ripartire, la Nations League ci può stare anche per fare esperimenti. Mancini ha fatto ottime partite, altre meno belle, ma abbiamo qualche certezza in più: il portiere (Donnarumma, ndr) è tra i più forti al mondo, abbiamo trovato un centravanti (Esposito, ndr) che ti sta garantendo un gol ogni match".

Esposito le assomiglia?

"Sì, è uno di quelli grossi che piacciono a me, porta centimetri e peso in area. Lo stimo, è un esempio positivo, pensa solo al calcio rispetto ad altri che... Per me certi giocatori pensano troppo poco al calcio".

Come valuta Raimondo?

"Mi piace, peccato che si sia fatto male. Mi piacciono questi ragazzi che vengono su, giocano nelle piccole, ma si fanno valere. Il problema è che abbiamo molte squadre che preferiscono prendere giocatori all'estero. Prendono campioni rinomati, che poi tanto campioni non sono".