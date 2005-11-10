Luca Toni, ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dell'infinito momento negativo della squadra viola: "È cambiato l'allenatore, ma il problema rimane. Sono cambiati gli allenatori, ma i risultati non sono arrivati. È un peccato, perché sicuramente la Fiorentina e la società non meritano la posizione che stanno vivendo. Devono cercare di rimanere uniti e venirne fuori, perché non può essere che la Fiorentina sia così in basso in classifica”.

Parole poi anche sulla Lazio del suo ex compagno di Nazionale, Gennaro Gattuso: "Sono contento per Rino, perché viene da una brutta esperienza con la Nazionale, con la quale purtroppo non era riuscito ad andare al Mondiale. È arrivato in un ambiente difficile, dove c'erano dei problemi. Ma lui è molto bravo, quando ci sono delle difficoltà, a fare gruppo e sta facendo qualcosa di eccezionale. Sono contento anche di vedere la Lazio giocare davanti ai propri tifosi, perché penso che gli stadi vuoti siano una delle cose più brutte che possano succedere nel nostro calcio. Se può vincere lo Scudetto? Sarebbe qualcosa di straordinario. È chiaro che sulla carta no, però nel calcio non si sa mai. Il Leicester ha vinto il campionato in Inghilterra, quindi perché non potrebbe cercare di vincerlo la Lazio? Adesso è ancora presto. Secondo me i conti si faranno verso marzo, per vedere chi sarà ancora davanti”.

Un pensiero poi su un'altra sua ex squadra, la Roma di Malen: "Sta facendo qualcosa di straordinario. C'è fiducia ed è una squadra secondo me perfetta per lui. Ci sono giocatori molto bravi nel palleggio, come Dybala. Lui ha una qualità incredibile, quella di stoppare il pallone già preparandosi a dribblare o a calciare in porta. Con il primo controllo riesce subito a mettersi nelle condizioni di tirare. È molto bravo e sta facendo bene. La Roma è una squadra che va a mille. L'ho vista da vicino anche contro il PSG, contro una delle più forti del mondo. È vero che il Paris Saint-Germain aveva degli infortunati, ma ha rischiato anche di vincere e ha fatto una partita bellissima”.

Capitolo Juventus, che non riesce a trovare i gol degli attaccanti: "Mi dispiace, perché c'è un giocatore che mi piace molto, però secondo me non è una prima punta. Hanno preso Woltemade, ma secondo me non è quello che voleva Spalletti. È un peccato, perché avevano in casa Vlahovic e lo hanno dato via. A volte, quando hai un giocatore, pensi che con un altro riuscirai a rimpiazzarlo. Però alla fine sei costretto a comprarne due o tre per sostituire quello che avevi”.

In chiusura poi una battuta su Pio Esposito, centravanti dell'Inter che spesso viene paragonato proprio a Toni, e sulla Nazionale: "Sono contento, perché magari grazie a lui torneranno di moda anche questi centravanti, che stanno un po' scomparendo. Abbiamo bisogno dei centravanti. Sono contento perché è un ragazzo eccezionale e ha davanti, secondo me, due maestri come Lautaro e Thuram, che gli stanno insegnando tanto. Deve soltanto stare tranquillo e lavorare tanto. Secondo me si toglierà veramente tante soddisfazioni. Il Mondiale? L'importante è riuscire ad andarci, questa è la cosa principale. Non è facile. Però sono d'accordo anche con quello che dice Mancini sulle nostre squadre e sulla Nazionale italiana".