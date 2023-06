Roma regina degli svincolati: tentativo per Tielemans, i giallorossi si giocano la carta Mou

Dopo aver chiuso per Aouar e in attesa di N'Dicka (si è inserito il Milan), la Roma lavora a un altro colpo a parametro zero. Come riporta il Corriere dello Sport, anche i giallorossi ci provano per il centrocampista in scadenza di contratto col Leicester Youri Tielemans, ambito da Aston Villa, Galatasaray e Milan.

I capitolini non possono competere con le cifre offerte da gran parte della concorrenza, ma la Roma può giocarsi la carta Mourinho.