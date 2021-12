Roma, rischio Covid e attenzione all'Atalanta: annullata la festa di Natale

La Roma ha deciso di annullare la tradizionale festa di Natale che era inizialmente prevista per questa sera a Trigoria. Il club ha deciso di non effettuarla sostanzialmente per due motivi: il primo è legato al Covid, visto che più di 100 persone avrebbero "invaso" il "Fulvio Bernardini" in un momento dove il rischio contagio è tornato a mettere pressione anche sulle squadre (nella Roma nelle ultime settimane colpiti Cristante, Villar e Felix n.d.r.); il secondo è legato al campionato e alla voglia di tutto l'ambiente di preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta, delicatissima per la classifica e anche per il percorso della squadra di Mourinho. A riportarlo è il sito del Corriere dello Sport.