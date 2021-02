Roma, rivoluzione portieri in vista dell'estate: Pinto ora pensa a Musso

Pau Lopez verrà probabilmente schierato con continuità da qui alla fine della stagione sia per cercare di trasmettergli la fiducia perduta, sia per non perdere il suo valore, visti i 22 milioni di euro investiti più metà del cartellino di Sanabria per portarlo in giallorosso. A giugno il suo valore sarà sceso intorno ai 15 milioni e quindi una partenza in prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere la soluzione giusta. Per sostituirlo sono tre i nomi che piacciono ai dirigenti della Roma: il primo è quello di Musso, portiere dell'Udinese che piace molto anche all'Inter; il secondo è quello di Gollini che si sta comportando molto bene alla corte di Gasperini all'Atalanta; il terzo è quello di Silvestri, ottimo portiere nell'Hellas Verona di Juric. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.