Roma, senti Mkhitaryan: "Anche senza la fascia, Dzeko è il nostro capitano"

vedi letture

"Dzeko? E’ un piacere per me giocare con lui, ho un bel rapporto con Edin come con gli altri. Questa squadra per me è come una famiglia, vinciamo e perdiamo insieme, siamo tutti responsabili di quello che succede". Parla così Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma, nell'intervista al Corriere dello Sport.

Nella passata stagione Dzeko è stato messo fuori rosa e ha perso la fascia di capitano.

"E’ stata una brutta storia per tutti noi, nessuno voleva che si verificasse una rottura così. La cosa positiva è che da allora abbiamo continuato a lavorare e giocare per aiutare la squadra. Trovammo un accordo, saremmo andati avanti fino alla fine della stagione e Edin ci avrebbe dato una mano, come ha sempre fatto. Anche senza la fascia Dzeko è il nostro capitano, per la sua esperienza, il carisma, tutti sanno quanto è importante, tutti lo amano. La fascia non conta. E a 35 anni resta il nostro bomber".