Roma, settimana chiave per Koné: il Manchester United prepara l’assalto

Il Manchester United è pronto a muoversi per Manu Koné. La Roma valuta il francese almeno 50 milioni e non intende fare sconti.

La settimana che sta per iniziare potrebbe risultare decisiva per il futuro di Manu Koné. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il Manchester United continua a seguire con grande attenzione il centrocampista della Roma e starebbe preparando un’offerta. Il francese è uno dei giocatori più apprezzati della rosa giallorossa grazie alla sua capacità di recuperare palloni, rompere le linee avversarie e accompagnare l’azione offensiva.

La Roma chiede almeno 50 milioni

La società capitolina non considera Koné incedibile, ma non ha alcuna intenzione di privarsene a condizioni sfavorevoli. Per aprire concretamente alla cessione servirà una proposta da almeno 50 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla Roma di realizzare una plusvalenza importante e, allo stesso tempo, di migliorare la propria situazione economica anche in relazione agli accordi con la UEFA.

Manchester United pronto a muoversi

L’interesse dei Red Devils potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto già nei prossimi giorni. Il club inglese segue Koné da tempo e ne apprezza le caratteristiche, considerate adatte per aumentare fisicità, dinamismo e qualità nel proprio centrocampo.

Anche il Chelsea resta alla finestra

Sullo sfondo continua a esserci anche il Chelsea, che monitora la situazione senza però aver ancora presentato offerte. La Roma, dunque, aspetta. Se arriverà una proposta vicina ai 50 milioni, il club sarà pronto a valutarla. In caso contrario, Koné continuerà a rappresentare uno dei punti di riferimento del centrocampo giallorosso.