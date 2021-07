Roma, sfuma Xhaka e per il Telegraph i giallorossi ora monitorano Delaney del BVB

vedi letture

Con la pista Xhaka che si è improvvisamente arenata, la Roma si guarda intorno per un eventuale nuovo innesto a centrocampo. In questo senso, riporta il Telegraph, i giallorossi starebbero seguendo con grande attenzione la situazione di Thomas Delaney. Valutato intorno ai 20 milioni di euro, il centrocampista del Borussia Dortmund è in scadenza nel 2022 e il club tedesco potrebbe decidere di concedere uno sconto sul cartellino del giocatore per evitare di perderlo la prossima stazione a zero.