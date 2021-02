Roma, sì alla tregua, no alla fascia: Dzeko non tornerà capitano

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nonostante le tregua stipulata ieri tra Edin Dzeko e Fonseca con la regia del GM Pinto, la fascia da capitano rimarrà sul braccio di Lorenzo Pellegrini per volontà del tecnico. La questione non è chiusa ma rimandata, però per il momento, l'allenatore ha deciso di non riconsegnare i galloni di capitano al braccio del bosniaco. In attesa delle parole di Pinto che parlerà alle 15.30, resta da capire se l'attaccante sarà regolarmente convocato per la gara contro la Juventus, oppure se verrà ancora una volta lasciato fuori.