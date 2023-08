Roma, Tiago Pinto ha chiamato la Juve per Milik: la richiesta però frena i giallorossi

vedi letture

Tiago Pinto, general manager della Roma, prosegue la ricerca dell'attaccante. Il profilo preferito resta quello di Marcos Leonardo, ma il dirigente intanto ha telefonato alla Juventus per chiedere informazioni su Arkadiusz Milik, attaccante dei bianconeri, riscattato a giugno dall'OM per un totale di 6,3 milioni di euro, pagabili in tre esercizi a partire da luglio 2023, più 1,1 di bonus.

Secondo quanto riportato dai colleghi della redazione di Tuttosport, da Torino non chiudono del tutto, ma hanno chiesto addirittura 15 milioni di euro, una cifra che ha frenato sul nascere ogni velleità da parte della società giallorossa. L'ex bomber Napoli era già stato vicino allo sbarco nella Capitale nel 2020, quando però subentrò un problema nelle visite mediche che è rimasto un mistero.