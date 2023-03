Roma, Tiago Pinto ha un tesoro nascosto per il mercato estivo: ecco i nomi in uscita

Tiago Pinto è sicuro di avere in mano un bel gruzzolo che in sede di mercato verrà racimolato grazie alle cessioni di alcuni giocatori attualmente in prestito. Il primo è Patrick Kluivert, che sta facendo bene a Valencia e che potrebbe portare 15 milioni nelle casse romaniste. È questo il valore previsto dall'accordo con gli spagnoli, che da tempo hanno fatto sapere di volerlo riscattare ma a una cifra più bassa. La Roma da quell'orecchio non ci sente, forte dell'interessamento dell'Ajax, ma anche di Antwerp, Wolfsburg e soprattutto Fulham, con l'allenatore Marco Silva che lo vorrebbe con sé a costo di investire la cifra richiesta dalla Roma.

Poi c'è Carles Perez, che sta facendo bene col Celta Vigo e che potrebbe essere riscattato per 10 milioni di euro. Gli spagnoli non vorrebbero spendere quella cifra, ma intanto la Roma aspetta sperando che prosegua a giocare bene così da ottenere una buona proposta economica da qui alla fine della stagione.

Infine c'è anche Bryan Reynolds ad alimentare i possibili introiti della Roma, perché al Westerloo si sta mettendo in mostra attirando l'interesse di club come Watford, Swansea, Sparta Praga e Genk che potrebbero mettere sul piatto i 7 milioni previsti dall'accordo per il riscatto da parte dei belgi. A riportarlo è l'edizione romana de La Repubblica.