Roma, tra i due litiganti Mayoral gode. Con il Verona nuova chance

Otto giorni per dare una risposta chiara. La Roma entro il 2 febbraio (data di chiusura del calciomercato) dovrà prendere una decisione sulla situazione, quasi insanabile, creatasi tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko. Ieri il primo allenamento dopo la vittoria di sabato ma per ora resta il gelo e per questo la società valuta anche un’eventuale cessione che resta comunque complicata visto il poco tempo a disposizione e l’impossibilità di fare scambi vantaggiosi per i giallorossi. Bocciati infatti per adesso quelli con Inter e Juventus che mettevano sul piatto Eriksen e Bernardeschi. Giocatori di grande qualità sia chiaro, ma che lascerebbero Fonseca con un solo attaccante.

E proprio Borja Mayoral in questo momento è quello che trae più beneficio dalle questioni irrisolte tra l’allenatore e Dzeko. Anche con il Verona il bosniaco, come nel girone d’andata, potrebbe essere convocato ma per poi finire in panchina. Si farà trovare pronto allora l’ex Real Madrid che quando è stato chiamato in causa dal primo minuto ha risposto quasi sempre bene. Con quelli allo Spezia sono 8 i gol in stagione (gli stessi di Dzeko ma con un minutaggio inferiore). La media dice una rete ogni 118 minuti giocati anche se le marcature, almeno in Serie A, sono arrivate contro le ultime due (Crotone e Parma) e con i liguri sabato. Nessun gol alle squadre della parte sinistra della classifica, ma nemmeno molte chance avute perché mai da inizio campionato è partito titolare contro uno dei club dal primo al decimo posto. L’occasione, con ogni probabilità, si presenterà domenica e Borja Mayoral potrà già eguagliare o superare il suo record di gol in stagione (9) registrato lo scorso anno con il Levante. L’ex Real non vuole fermarsi proprio ora che nelle gerarchie di Fonseca sta scalando posizioni e anche la dirigenza ne terrà conto perché oggi l’idea è di provare a riscattarlo già a giugno a 15 milioni. Così non fosse la Roma avrà comunque la possibilità di farlo nel 2022 ma serviranno cinque milioni in più.