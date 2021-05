Roma, Trincao nuovo obiettivo per l'attacco: Mourinho vuole rivoluzionare il repaarto

vedi letture

C'è Francisco Trincão nel mirino della Roma di Josè Mourinho per l'anno prossimo: secondo El Mundo Deportivo il portoghese è pronto a rinnovare fortemente il reparto offensivo della squadra e avrebbe puntato il giovane attaccante del Barcellona, già stella del Portogallo Under 21 e da poco entrato a far parte in pianta stabile della selezione maggiore.