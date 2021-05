Roma, Veretout potrebbe partire in caso di grande offerta per finanziare Renato Sanches

vedi letture

Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, il dg della Roma Tiago Pinto, nel caso in cui dovesse arrivare una grande offerta per Jordan Veretout, valuterebbe l'addio del francese, con l'intento di poter poi investire i milioni guadagnati per l'acquisto di un grande centrale di prospettiva come Renato Sanches del Lille.