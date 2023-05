Roma, Wijnaldum può restare ma Tiago Pinto non vuole spendere un euro: la situazione

Gini Wijnaldum potrebbe restare a Roma anche la prossima stagione, ma solo nel caso in cui i giallorossi dovessero riuscire a confermarlo a costo zero. È infatti questa la cifra che Tiago Pinto vuole investire per l'acquisto del suo cartellino al termine del campionato in corso. Troppi gli 8 milioni di euro previsti dall'accordo col PSG, troppi anche i 10 milioni a stagione percepiti dall'olandese.

L'idea romanista è quella di rispedire il centrocampista momentaneamente a Parigi, dove però non troverebbe aria di conferma ma di addio. Poi lascerebbe libero il giocatore di trovare un accordo per la risoluzione per tornare poi a trattare direttamente con lui in un secondo momento e da calciatore libero. Una strategia che potrebbe essere aiutata anche dai rapporti tra Al Khelaifi e i Friedkin, collaborazione a distanza che da tempo è diventato un vero e proprio rapporto tra club. A riportarlo è La Repubblica.