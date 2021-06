Roma, Zaniolo riparte: oggi tamponi e domani prima seduta a Trigoria

Nicolò Zaniolo è pronto a voltare pagina. Ieri ha fatto ritorno nella Capitale e a partire da questa mattina sarà a Trigoria. Solo un blitz quello di oggi perché prima di riprendere gli allenamenti dovrà svolgere i tamponi che, in caso di negatività, gli daranno accesso al Fulvio Bernardini. Per mercoledì, dunque, è fissata la prima seduta a Trigoria, con sei giorni d’anticipo rispetto al resto della squadra come voluto da Mourinho che al suo arrivo (previsto per il 3 luglio) vuole trovare Nicolò al 100%. Zaniolo, a Trigoria, probabilmente troverà già qualcuno dello staff dello Special One per dare continuità al lavoro svolto durante tutta l’estate. Il 22 giallorosso, infatti, dopo esser stato costretto a rinunciare alle ultime partite di campionato e a Euro2020, non si è mai fermato e per un mese si è allenato al Kinemovecenter di Pontremoli (gestito da Bisciotti, preparatore dell'Inter del Triplete). Due sedute al giorno, un nutrizionista seguito alla lettera e solo nei weekend qualche ora di relax com’è giusto che sia per un ragazzo della sua età. Nessuna vacanza perché la voglia di rientrare è tanta dopo una doppia operazione alle ginocchia che gli ha tolto un e mezzo abbondante di carriera. Il report dalla Liguria a Mourinho era praticamente giornaliero e adesso non resta che l’incontro tra i due. Arriverà con l'inizio della nuova settimana, quando l’ex Tottenham sarà ormai nella Capitale, pronto a intraprendere la sua avventura. Venti giorni di allenamenti a Trigoria, poi altri dieci in Portogallo e il 19 agosto l’esordio ufficiale in Conference League. Mourinho ha studiato la rosa e ogni aspetto nei minimi dettagli perché non vuole sbagliare nulla e zittire anche i pochi scettici nella Capitale.