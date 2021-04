Romero dopo il 5-0 al Bologna: "Eravamo incazzati per il pari di Roma. Ora dipende da noi"

Cristian Romero ha parlato ai canali ufficiali dell'Atalanta dopo il 5-0 rifilato al Bologna: "Era importante vincere oggi perché eravamo arrabbiati dopo il pareggio contro la Roma. Avevamo fatto una grande prestazione ma avevamo sbagliato troppo nell'ultimo passaggio ed eravamo incazzati. È una vittoria importante, ancora meglio che sia arrivata così"

A fine primo tempo il punteggio era lo stesso della gara dell'andata, poi finì 2-2.

"Rispetto ad allora abbiamo cambiato molto come atteggiamento, non doveva succedere di nuovo. Non possiamo sbagliare, per la lotta Champions ci aspettano cinque finali, poi c'è la Coppa Italia"

Hai provato a segnare.

"Ci ho provato ma non ci sono riuscito. Sono felice per la squadra, stiamo bene e speriamo di continuare così. Se giocheremo come oggi, il nostro destino dipenderà da noi".