Rosso a Wesley in Como-Roma, Tommasi a Open VAR: "Il contatto è fra il suo ginocchio e Diao"
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Uno dei temi trattati a Open VAR è stato quello relativo all'espulsione di Wesley in Como-Roma, col brasiliano allontanato dal campo per doppio giallo. I dubbi riguardavano il possibile intervento del VAR per scambio di persona, col fallo che sembrava essere più di Rensch.
Queste le parole di Dino Tommasi, componente della CAN: "Il VAR cerca subito l'eventualità di scambio di persona, in realtà poi vedono che il contatto avviene fra il ginocchio di Wesley e Diao, quindi avallano la scelta dell'arbitro. E lì ne deriva un giallo per potenziale azione pericolosa. Nel momento in cui l'arbitro fischia è corretto il giallo, da campo e per dinamica la cosa è sostenibile".
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