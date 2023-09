Rovella dirige il traffico: col Torino ok il 93% dei passaggi tentati. La Lazio ha trovato il regista

Maurizio Sarri ha trovato il suo regista - sottolinea l'edizione romana del Corriere della Sera - con le caratteristiche che tanto gli piacciono. Nicolò Rovella, contro il Torino, mercoledì scorso, ha esordito dal primo minuto con la Lazio. Fino a quel momento aveva totalizzato appena 2 presenze da subentrato, per colpa di un problema muscolare che ne ha rallentato l’inserimento, un infortunio accusato durante la tournée della Juventus a luglio negli Stati Uniti, prima che il giocatore passasse in biancoceleste. Ma Sarri ne aveva chiesto l’acquisto tempo prima, considerandolo lo "specialista" del ruolo, a differenza di Cataldi che in tutti questi anni si è "sacrificato" per interpretare il compito del regista.

Contro il Torino - continua il quotidiano - Rovella ha percorso più chilometri di tutti (13,680) e gli è riuscito il 93% dei passaggi tentati. Solo in 3 occasioni ha tentato il lancio (non molto gradito dall’allenatore), ha recuperato sei palloni (garantendo quindi anche equilibrio), commettendo però un solo fallo. Può essere un caso ma la sua partita d’esordio dal primo minuto è coincisa con la prima gara nella quale la Lazio, in questa stagione, ha mantenuto la porta inviolata.