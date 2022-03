Rudiger e il suo futuro: è in attesa di capire cosa accadrà al Chelsea. Juve in attesa

Antonio Rudiger e il forte interessamento della Juventus. Anche la redazione di 'Sky' conferma che il club bianconero vuole il difensore tedesco, in scadenza col Chelsea: tuttavia, l'ex Roma vuole prima capire l'evoluzione del passaggio di proprietà in casa blues - se ci sarà un'offerta di rinnovo di contratto - prima di prendere in considerazione altre proposte. Juve in attesa, Rudiger è un obiettivo per la stagione 2022/23.