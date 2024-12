Sabatini: "Il derby è fondamentale solo per la Roma. Non sopporterebbe un altro inciampo"

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto oggi l'ex ds giallorosso e biancoceleste Walter Sabatini, parlando proprio del derby in programma domenica all'Olimpico. "Il derby è fondamentale solo per la Roma in questo momento storico della squadra e della società, la Lazio un piccolo inciampo lo potrebbe sopportare mentre la Roma no".

Rovella?

"Sta diventando incommensurabile. Deve migliorare nell’immediatezza della giocata, deve giocare più velocemente la palla e individuare la soluzione prima. Sto parlando di frazioni di secondo“.

Il rischio retrocessione?

"Il calcio costruisce delle situazioni per i calciatori e gli allenatori tremende. Guardate quello che è successo a Fonseca qualche giorno fa. È ovvio che per la Lazio perdere sarebbe una battuta d’arresto oggi dolorosa, perché le menti sono proiettate verso degli obiettivi magari impensabili in agosto, però a Roma c’è un serio problema di classifica, non ce lo dimentichiamo, un serio problema che rischia veramente di procurare un guaio insanabile, perché la lotta per la retrocessione poi dopo in primavera diventa essenziale, diventa una situazione che la domenica ti sottopone a uno stress enorme, perché perdi le partite e si inizia a rischiare la retrocessione, ed è un linguaggio torbido e non riferibile alla Roma. Però purtroppo questa è la situazione in questo momento. Detto ciò alla guida della Roma c’è un uomo che conosce perfettamente i problemi connessi con questo tipo di circostanza e saprà gestire alla grande perché Ranieri è un ottimo allenatore ma soprattutto un ottimo testore, riesce a indirizzare gli stati d’animo con maestria e quindi lo farà anche la Roma”.