Sacchi: "Superlega lontana dai miei valori. Soldi e risultati danneggiano emozioni e bellezza"

vedi letture

Arrigo Sacchi ha espresso la propria opinione in merito ai recenti accadimenti legati alla Superlega con una breve intervista al Corriere della Sera: "Tutto questo accade perché si pensa esclusivamente ai soldi e vengono accantonati i valori fondanti dello sport, del calcio. Chi punta solo ai soldi, significa che non ha idee. La Superlega? Ho provato un grande dispiacere. Il movimento tutto, intendo le società, le istituzioni sportive, dirigenti, tecnici, compresi stampa e mezzi di informazione hanno delle colpe. Abbiamo fatto poco per creare il giusto pensiero. Mi dispiace per Agnelli che è un dirigente capace, come Florentino Perez. Questa Superlega è lontana dai miei valori. Il mio metodo non prevede scorciatoie. Il fatturato, il bilancio, i soldi, la bramosia del risultato sono lontani dal mio mondo e dal mio modo di essere che prevedono bellezza, emozione e inclusione".