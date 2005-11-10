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Saelemaekers: "Ora il Milan è come casa. Sono grato a Maldini e a Pioli"

Saelemaekers: "Ora il Milan è come casa. Sono grato a Maldini e a Pioli"TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 11:45Serie A

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato della sua avventura in Italia, dove si è diviso fra i rossoneri, la Roma ed il Bologna. Queste le parole del belga a Cronache di Spogliatoio:

Come ha vissuto il passaggio dal Belgio all'Italia:
"I primi due o tre mesi, dico la verità, mi chiedevo cosa ci facessi a Milano. All'Anderlecht il livello è molto alto ma non è paragonabile a quello della Serie A. In allenamento in Belgio, a volte, sbagliavamo passaggi o facevamo errori tecnici, andava bene lo stesso: qua mi sono reso conto che anche un passaggio sbagliato ti può costare la sconfitta e non è accettabile. Questo è stato molto molto difficile all'inizio, ero molto giovane e non capivo questo livello di esigenza del Milan. Però piano piano sono riuscito a capire quali sono le mie responsabilità in questo tipo di squadra e ti porti a quel livello. Poi quando sei più libero, le tue giocate e il tuo talento esce di più. Sono stato tanto grato in quel momento a Paolo Maldini e Stefano Pioli che mi hanno dato tanto tempo per crescere, visto che ero giovane e avevo bisogno di questo tempo. Poi passare da Bruxelles a Milano è anche molto diverso. Oggi, però, se dovessi tornare indietro sceglierei di trasferirmi a Milano 1000 volte ancora. Milano è come casa, il Milan è come casa: sono molto orgoglioso di essere qua e fare parte di questo progetto"

Sull'importanza di aver avuto persone che gli hanno dato tempo, al Milan e a Bologna:
"La fiducia delle persone importanti in un club fa tutto. Quando hai gente come Stefano Pioli e Paolo Maldini che ti danno il tempo di cui hai bisogno per crescere, quello fa la differenza e quello mi ha fatto crescere facendomi diventare il giocatore che sono oggi. Al Bologna ho avuto la fortuna che Thiago Motta ha capito la situazione in cui ero: all'inizio sono venuto al Bologna con l'aspettativa di fare la differenza dall'inizio, poi ovviamente giochi con giocatori di alto livello e ti rendi conto che se non lavori facendo le cose al 100%, non riesci a fare le cose che vorresti. Lì ancora una volta, avere le parole giuste di un allenatore come Thiago Motta, che ha avuto un'esperienza enorme nel mondo del calcio e sa di cosa parla, mi ha dato la fiducia di mettermi tranquillo e costruire piano piano. Questo ha fatto la differenza nel mio percorso".

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