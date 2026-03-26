Salah all'Al Ittihad libererebbe Diaby: Inter alla finestra, ci riproverà in estate

È ancora molto presto per fare delle previsioni in vista dell'estate, ma Mohamed Salah non giocherà più al Liverpool. L'egiziano lo ha annunciato in un video che ha pubblicato sui social, senza però dire quale sarà la sua prossima squadra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Al Ittihad, l'Al Qadsiah e l'Al Hilal si sono già mosse, con i gialloneri che sembrerebbero essere disposti a mettere sul piatto un biennale da 100 milioni di euro.

Qualcuno però dovrebbe fargli posto e l'indiziato numero uno è Moussa Diaby, obiettivo concreto dell'Inter. Il club di Viale della Liberazione aveva già messo in conto di riprovarci in estate dopo il tentativo fallito a gennaio, ma questo incastro potrebbe favorire il trasferimento dell'ex Aston Villa, che vuole lasciare l'Arabia Saudita. I nerazzurri sarebbero una meta gradita, anche se è vero che nel 2024 è costato 60 milioni di euro e quindi non verrà regalato a prezzo di saldo.

L'Inter verrà rivoluzionata in estate e ha bisogno anche di un colpo mediatico, motivo per cui Oaktree potrebbe dare il via libera all'acquisto del francese. Il primo approccio sarà probabilmente per un prestito con obbligo di riscatto, poi toccherà a Diaby spingere per l'uscita e ai nerazzurri, eventualmente, alzare l'offerta.