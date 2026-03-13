Inter troppo prevedibile: in estate nuovo tentativo con l'Al-Ittihad per Diaby

L'Inter ha avuto, nel derby perso contro il Milan, un'altra dimostrazione del fatto che, nonostante un gioco e un'identità ben precise da anni, nel reparto avanzato manchi qualcuno in grado di portare imprevedibilità e dribbling, in certe partite.

L'idea di portare giocatori di quel tipo è tornata con forza lo scorso gennaio, come dimostra l’interesse concreto per Moussa Diaby, che sarebbe stato disposto a lasciare l’Al-Ittihad e l’Arabia Saudita per venire a Milano. Il club saudita, tuttavia, non ha aperto alla cessione e l’operazione si è fermata sul nascere, costringendo la dirigenza milanese a rimandare i propri progetti.

L'Inter ha fatto di necessità virtù costruendo un margine importante in vetta alla classifica nonostante questa lacuna davanti, che però è stata evidenziata ancor di più per l’assenza di Lautaro. Nelle ultime gare l'Inter è parsa infatti più prevedibile del solito. Dalle analisi successive all’eliminazione europea è emersa una convinzione chiara: servirebbe un attaccante rapido, capace di saltare l’uomo e creare superiorità.

Per questo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter potrebbe tornare a pensare proprio a Diaby quest'estate. Il francese non ha nascosto la volontà di rientrare in Europa e, con più tempo rispetto a gennaio, i nerazzurri potrebbero tentare nuovamente di convincere l’Al-Ittihad. Che sarà ancora il nodo principale nella eventuale trattativa.