Inter, ritorno di fiamma per Diaby: Ausilio lavora ai fianchi l'Al Ittihad e il prezzo cala

L'Inter torna a pensare a Moussa Diaby, rivelatosi a Crotone nel 2018, ora all'Al Ittihad in Arabia Saudita. A gennaio la squadra mercato nerazzurra ci ha provato seriamente, offrendo 30 milioni con un'operazione pluriennale per dare a Chivu un rinforzo importante per l'attacco in vista della seconda parte di stagione. Invece in fondo PIF chiedeva un pagamento in un anno dopo aver speso 60 milioni per averlo dall'Aston Villa, mette in evidenza gazzetta.it.

Rapporti ai minimi storici: ora l'attaccante può partire davvero

Poi le cose si sono complicate ulteriormente per la contemporanea ribellione di Benzema (passato all'Al Hilal) e la conseguente chiusura ad altre cessioni. Diaby in questi mesi ha giocato poco ed è chiara la sua voglia di vestire la maglia nerazzurra. Ausilio ci sta lavorando per l'estate e molti segnali fanno capire che il prezzo può scendere, anche perché il rapporto del giocatore con il suo attuale club è davvero ai minimi storici.

Assistman implacabile: già 13 passaggi vincenti in stagione

Per lui 36 presenze in stagione, 26 in Saudi Pro League, 7 in Champions League AFC, 2 in King's Cup e 1 in Saudi Super Cup: per lui 4 gol ma ben 13 assist, che ne fanno uno dei giocatori più decisivi del campionato.