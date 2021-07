Salernitana, Gagliolo è il primo obiettivo: proposto un triennale al difensore del Parma

Chiusa la querelle societaria, la Salernitana e il ds Fabiani iniziano a ragionare sul mercato. Tra i profili seguiti per la difesa c'è il difensore del Parma Riccardo Gagliolo che, riporta TuttoSalernitana, sarebbe una richiesta specifica del tecnico Castori con cui ha lavorato ai tempi di Carpi. Il difensore italo-svedese avrebbe aperto ai campani, nonostante l'interesse della Sampdoria del suo ex allenatore D'Aversa. Con un triennale da 350mila euro l'anno la Salernitana potrebbe chiudere l'operazione, ma dovrà farlo in tempi brevi cercando di anticipare la concorrenza.