Salgono a 13 le squadre già qualificate alla Champions 2026-2027: tutti i dettagli

Sono terminate tutte le semifinali di ritorno delle coppe europee ed è arrivata l'ufficialità del fatto che saranno Inghilterra e Spagna a beneficiare di una squadra in più alla prossima Champions League grazie al Ranking UEFA stagionale. L'Atletico Madrid del Cholo Simeone festeggia così, nonostante l'eliminazione di martedì scorso, la qualificazione al prossimo torneo più ambito per club in Europa. Di seguito tutti i club già qualificati, che ora sono 13:

SQUADRE CHE PARTECIPERANNO ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

PSV (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Real Madrid (Spagna)

Inter (Italia)

Manchester City (Inghilterra)

PSG (Francia)

Borussia Dortmund (Germania)

Villarreal (Spagna)

Porto (Portogallo)

Manchester United (Inghilterra)

Atletico Madrid (Spagna)