TMW Salvezza, calendari a confronto: il Lecce allunga sulla Cremo ma occhio al prossimo turno

Si è conclusa la 35ª giornata col successo pesantissimo del Lecce sul campo del Pisa e la dolorosa sconfitta della Cremonese, punita nei minuti di recupero dalla Lazio. E la forbice si amplia, con i salentini che sognano di giocare per il 5° anno consecutivo in Serie A. Col ko dei grigiorossi, il Genoa è aritmeticamente salvo mentre a Fiorentina e Genoa basta ottenere un solo punto. I viola sprecano il primo match point perdendo male contro la Roma. Ma di fatto la corsa è ristretta a salentini e lombardi. Nulla è ancora chiuso, considerando anche cosa riserva il calendario. Guardiamo nel dettaglio:

17. LECCE punti 32

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

18. CREMONESE punti 28

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como