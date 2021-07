Samp, dal 15 al 30 luglio ritiro in Val Camonica. Quattro amichevoli per la squadra di D'Aversa

Dopo aver comunicato il nuovo staff tecnico, la Sampdoria è pronta ad iniziare la sua stagione, che prenderà il via tra pochi giorni. La squadra di Roberto D'Aversa sarà impegnata in Valle Camonica dal 15 al 30 luglio, dove affronterà tre selezioni locali e lo Spezia di Thiago Motta. Di seguito il calendario della amichevoli dei blucerchiati, che verranno trasmesse sui social dei liguri.

- Sampdoria vs Nuova Camunia (domenica 18 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

- Sampdoria vs FC Castiglione (giovedì 22 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

- Sampdoria vs avversario da confermare (lunedì 26 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

- Sampdoria vs Spezia (venerdì 30 luglio, ore 17.00, stadio “Centro per lo Sport e del Tempo Libero” di Cles, Trento)