Samp, incontro tra Ferrero e Stankovic a Roma: il serbo opzione per la prossima stagione

vedi letture

La Sampdoria pensa già alla prossima stagione e Massimo Ferrero, presidente dei blucerchiati, non sembra essere così sicuro di confermare Claudio Ranieri in panchina. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX nei giorni scorsi sono stati contattati vari allenatori, uno su tutti Dejan Stankovic, con il quale ci sarebbe stato un incontro a Roma, con l'ex centrocampista dell'Inter arrivato direttamente da Belgrado per parlare con il patron del club ligure. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare ulteriori novità, per quella che sarebbe una vera rivoluzione in casa Samp.