Samp, Ranieri: "Non siamo né di qua né di là. Ai miei chiedo: perché non provarci?"

Claudio Ranieri non è rimasto soddisfatto dall’1-1 tra la sua Sampdoria e il Benevento. Nel post partita, il tecnico doriano ha commentato così a Sky la prestazione dei suoi: "Siamo in un momento in cui non stiamo né di qua né di là, basta poco per essere invischiati nella zona retrocessione ma basta poco anche per divertirsi e togliersi qualche soddisfazione. Se alleno ancora è perché sono ambizioso, mi diverto e voglio sempre di più, da me stesso e da chi alleno. Siamo in una buona posizione, proviamo a fare più punti che si può, perché non provarci? È una filosofia semplice ma che dobbiamo mettere in pratica”.

