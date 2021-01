Samp, Yoshida: "Contro la Juve sarà dura ma vogliamo i 40 punti. CR7 idolo in Giappone"

Il difensore della Sampdoria Maya Yoshida ha parlato a Sky Sport dopo il rinnovo con il club blucerchiato e in vista della partita contro la Juventus: "Da piccolo volevo giocare centrocampista, non difensore o attaccante. Sono molto felice per il primo gol, lo stavo aspettando, dopo 30 partite in Serie A, ma la cosa importante per noi è non subire gol".

Quali sono i suoi supereroi?

"Dico Goku di Dragonball. Mi piace anche Harry Potter, anche perché sono stato in Inghilterra".

Come state preparando la prossima sfida contro la Juve?

"Dobbiamo giocare bene e lottare. La Juve è una grande squadra e per noi sarà difficile. Vogliamo raggiungere i 40 punti il prima possibile".

Affronterà CR7.

"Ronaldo si è allenato tantissimo nella sua carriera, per questo è così forte. In Giappone è diventato anche un fumetto: questo la dice lunga su cosa rappresenta per il mondo del calcio e non solo".