Sampdoria, dal debutto al gol decisivo con l'Udinese: tutto in 19 minuti per Torregrossa

vedi letture

Minuto numero 81 del match contro l'Udinese. Cross preciso dalla corsia di sinistra di Augello. Stacco di testa imperioso a svettare su Zegelaar e un’incornata che non lascia scampo a Musso. Una serata perfetta per Ernesto Torregrossa che, non più tardi di venti minuti dopo il suo ingresso in campo, ha realizzato il gol che ha permesso alla Sampdoria di conquistare tre punti pesantissimi ai fini della salvezza. Una rete da centravanti puro, di razza per il calciatore arrivato soltanto una settimana fa all’ombra della Lanterna dal Brescia con cui ha totalizzato 128 presenze e 41 marcature.

Investimento importante - La scelta del numero non è stata banale, quel 9 indossato da grandi centravanti del calibro di Luca Vialli, giusto per citarne uno, e così importante per la Genova sponda blucerchiata. Il club del presidente Ferrero crede molto nelle sue qualità, ha fatto un grande investimento nei suoi confronti decidendo di prelevarlo dalle Rondinelle con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Un esborso completo di circa sette milioni di euro per la società ligure che ha messo sotto contratto l’attaccante fino al 30 giugno 2025.

L'accoglienza di Ranieri - Felice Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha accolto con grande entusiasmo la sua rete che ha permesso di ribaltare il punteggio sabato sera. "Ernesto è venuto a vedere la partita lunedì sera, da martedì si è allenato e sembra un ragazzo che sia stato sempre con noi - ha così risposto in conferenza stampa alla precisa domanda di TMW -. E' un ragazzo solare, sempre con il sorriso. Non è ancora in grandissima forma. E' un ragazzo che quando sarà in forma farà delle ottime cose come ha già fatto nei minuti in cui ha giocato".