Sampdoria, Ferrero non aspetterà Dionisi all'infinito. Possibili contatti diretti con Vieira

Massimo Ferrero attende alla finestra che l'Empoli e Dionisi trovino una soluzione per dirsi addio, ma i toscani attendono che sia proprio la Samp a muoversi per ottenere una buonuscita. Il presidente blucerchiato non solo non ha intenzione di pagare, ma non ha nemmeno la voglia di attendere all'infinito. Ed è per questo che nelle ultime ore è nata la possibilità di accogliere Patrick Vieira in panchina. Ancora non ci sono stati contatti diretti, ma nelle prossime ore potrebbero avvenire. Con buona pace di Dionisi, che a quel punto vedrebbe cadere l'ipotesi ligure e dovrebbe rivalutare la possibilità di restare in azzurro fino alla scadenza del contratto nel 2022. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.