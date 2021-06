Sampdoria, l'ultima idea di Ferrero: Faggiano vicino al ruolo di ds, Osti sarà il dg

Tra Carlo Osti e Massimo Ferrero è tornato il sereno dopo il chiarimento avuto lunedì scorso. In casa Sampdoria, dunque, non ci saranno altre separazioni, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore. La dirigenza, inoltre, dovrebbe arricchirsi di un'altra figura: Daniele Faggiano, vicinissimo a divenire il nuovo direttore sportivo. Osti, così, passerebbe al ruolo di direttore generale. La condizione fondamentale per la convivenza sarà la condivisione, ma l'idea del presidente Ferrero resta questa. A riportarlo è Il Secolo XIX.