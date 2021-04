Sampdoria, Ranieri: "Hellas caparbio e tenace ma noi vogliamo far punti. Quagliarella sta bene"

Vigilia di campionato per la Sampdoria che domani pomeriggio ospiterà il Verona per cercare di cancellare il ko interno contro il Napoli di domenica scorsa. In vista della sfida del "Ferraris", il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato ai canali ufficiali della società: "Prima di iniziare a parlare di tutto, volevo puntualizzare tutte le chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione e sul contratto. Innanzitutto, io sto molto ma molto bene qui a Genova con la Sampdoria. Sto bene io, sta bene la mia famiglia, vivo bene, sto bene con il gruppo, sto bene con la società, sto bene con tutti quanti. Detto questo, io so che la settimana prossimo mi incontrerò col presidente proprio per discutere di questa faccenda. Bisogna soltanto aspettare. Da parte mia c'è la massima volontà di far bene, di restare qua e possibilmente finire bene questa campagna. Mancano otto partite, dobbiamo dare il massimo".

Cambi di formazione?

"Avendo in sette giorni tre partite importanti, sfrutterò tutti i miei giocatori. Valuterò l'avversario, valuterò come stiamo noi e cercherò di fare le scelte giuste perchè poi dopo devo prendermi delle responsabilità e so perfettamente che la vittoria o la sconfitta è vicino. Noi non siamo una squadra da pareggio (ride ndr). O in o out".

Che Verona si aspetta?

"Il Verona è una squadra caparbia, tenace. Ha attraversato un momento neanche difficile ma sfortunato. Ha perso negli ultimi minuti con la Lazio dopo aver fatto una gran partita. Mi aspetto il Verona che conosciamo: squadra caparbia, tenace, forte nei contrasti, gioca diretta, vorrà venire a vincere ma è quello che vogliamo fare noi".

Quanto è mancato il regista domenica?

"E' mancato sotto l'aspetto del palleggio, dell'equilibrio di centrocampo ma chi ha giocato ha fatto una gran bella partita perchè è vero che avevamo pareggiato. Significa che contro una squadra come il Napoli, che ha grandi campioni e sta lottando per entrare in Champions League, significa che abbiamo fatto una signora partita".

Quagliarella?

"Devo che lo trovo sempre bene. Sta bene fisicamente, sta bene moralmente. Devo dire che non mi dà assolutissimamente nessuna preoccupazione".

Si parla molto di costruzione dal basso.

"Siamo in un momento ibrido dove ci stiamo europeizzando ma non dobbiamo dimenticare quelle che sono state le nostre forze. Va benissimo sia quando si costruisce da dietro, quando è possibile, sia giocare in verticale. Come sempre la verità sta nel mezzo".

Come giudica il campionato della Samp finora?

"Io fino ad ora sono molto contento della prova della mia squadra. Abbiamo vinto contro delle grandi squadre, non dimentichiamoci dell'Inter che sta volando verso una grande stagione e noi l'abbiamo battuta. Segno che noi abbiamo fatto anche delle belle partite. Non dimentichiamocelo".