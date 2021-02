Sampdoria, Ranieri: "Non ho mai avuto smanie di rinnovo. A me piace allenare"

"Non ho mai avuto smanie di rinnovo". Claudio Ranieri parla così del suo futuro e del contratto che lo lega alla Sampdoria: "La tempistica? Non ci sono tempi precisi - riporta La Gazzetta dello Sport - ora mi sembra prematuro, la prima scadenza sono i 40-43 punti: arriviamoci e vediamo. A me piace allenare, non ho mai avuto smanie, non mi è mai importato nulla".