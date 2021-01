Sampdoria, Ranieri: "Torregrossa ci serviva. Con lui ora possiamo giocare con due punte"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria ottenuta contro l'Udinese in rimonta: "Cercavamo di non far giocare l'Udinese nel primo tempo perché sapevamo quali erano i pericoli. Eravamo molto attenti ma in due o tre volte ci hanno messo in difficoltà mentre noi non siamo riusciti a dare una mano a Quagliarella in avanti. Siamo stati attenti ma dovevo cambiare prima probabilmente. Dopo abbiamo trovato le distante giuste e abbiamo occupato stabilmente la metà campo avversaria. Torregrossa è un attaccante che ci serviva perché ha qualità diverse rispetto agli altri attaccanti che abbiamo e con lui possiamo giocare anche a due punte. Ho chiesto alla squadra una reazione dopo la sconfitta contro lo Spezia perché non eravamo stati noi in quella partita. Si può perdere ma solo lottando fino all'ultimo minuto. Avere 23 punti ci fa piacere e cercheremo di dare continuità a questi risultati".