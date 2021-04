Sarri e la Roma, per l'ufficialità bisognerà attendere. C'è il nodo rinnovo (e penale) con la Juve

Maurizio Sarri e la Roma: per il Corriere dello Sport la scelta è fatta, da entrambe le parti, e nei prossimi giorni vi saranno gli incontri per definire il futuro insieme. Nel massimo riserbo, anche perché c’è un nodo contrattuale non da poco da risolvere: il tecnico toscano, ricorda il quotidiano, è infatti ancora legato alla Juventus e ha diritto a una penale da 2,5 milioni di euro se il club bianconero non gli rinnoverà il contratto fino al 2022. La Juve deve sciogliere le riserve entro il 31 maggio: l’alternativa alla penale è rinnovare per un’altra stagione a 7 milioni netti, una soluzione che chiaramente non interessa a nessuna delle parti coinvolte.