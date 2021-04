Friedkin-Sarri, fumata bianca. Corriere dello Sport: "A ore l'incontro con Ramadani"

"A ore l'incontro con Ramadani", titola il Corriere dello Sport sul contatto tra la Roma e Maurizio Sarri. Nelle prossime ore l'agente arriverà in Italia per incontrare Tiago Pinto. E' il segnale che la Roma ha fatto la sua scelta, e Sarri pure. Le parti devono solo parlarsi, capirsi e mettersi d'accordo. Ma l'intenzione reciproca è quella di iniziare un percorso affascinante insieme. A far decidere i Friedkin sono stati diversi elementi: 1) L'accettazione entusiastica di un progetto a medio-lungo termine che preveda di valorizzare i giovani; 2) Il profilo internazionale di un professionista partito dal basso per vincere poi in Inghilterra; 3) La necessità di impostare la prossima stagione in tempi relativamente veloci. Sarri è convinto che la rosa della Roma sia competitiva e abbia bisogno di pochi ritocchi.