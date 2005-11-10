Vicenza, c'è il rinnovo di uno dei protagonisti della promozione: Caferri firma fino al '28
Il Vicenza ha annunciato sui propri canali social il rinnovo di contratto di un altro protagonista della promozione in Serie B come l'esterno destro classe '99 Caferri. Il giocatore ha infatti prolungato il proprio rapporto con i berici per un altro anno portando la scadenza al 2028. Questa la nota dei biancorossi:
La società L.R. Vicenza è lieta di annunciare il prolungamento di contratto di Lorenzo Caferri fino al 30 giugno 2028.
Dopo una stagione impreziosita da 34 presenze e 6 reti, Lorenzo ha saputo distinguersi non solo per il rendimento in campo, ma anche per le sue qualità umane, diventando un autentico punto di riferimento per l’intero ambiente biancorosso.
Da parte di tutto il club i più sentiti auguri a Lorenzo per il prosieguo della sua esperienza in biancorosso.