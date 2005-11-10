Ufficiale Bertini, Chesti e Gorelli ancora bianconeri: è scattato il rinnovo automatico con la Pianese

Dopo la sorprendente stagione dei record, che ha portato persino al turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, la Pianese ha iniziato a guardare al futuro, e lo ha fatto rinnovando i primi contratti in vista del campionato 2026-2027, che vedrà le zebrette amiatine ai nastri di partenza del torneo di terza serie. Dove ci saranno Marco Bertini, Francesco Chesti e Matteo Gorelli, per i quali è scattato il rinnovo contrattuale automatico dopo aver raggiunto determinati obiettivi fissati contrattualmente.

Ecco la nota diffusa dal club amiatino:

"L’US Pianese comunica che i calciatori Marco Bertini, Francesco Chesti e Matteo Gorelli resteranno legati al club bianconero anche per la stagione 2026/27.

Per tutti e tre è infatti scattato il rinnovo automatico dell’accordo al raggiungimento di determinati obiettivi fissati contrattualmente.

La società esprime soddisfazione per il rinnovo dei tre calciatori e augura loro buon lavoro per la prossima stagione".