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Sassuolo, Carnevali: "Parliamo di Muharemovic con diversi club, non solo con l'Inter"
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L'odierna Assemblea di Lega in cui la Serie A inizierà a confrontarsi sui nomi dei possibili candidati alla presidenza della FIGC è iniziata. Al suo ingresso negli uffici l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del profilo di Giovanni Malagò e delle possibilità che potrebbero aprirsi, toccando però anche il tema calciomercato rispondendo ad una domanda sull'interessamento dell'Inter per il difensore Tarik Muharemovic.
"Di Muharemovic stiamo parlando con diverse società, non soltanto con Marotta", la breve chiosa di Carnevali nei confronti di quello che sarà uno dei pezzi pregiati di casa Sassuolo nella prossima estate di trattative.
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